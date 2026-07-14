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21:45, 13 июля 2026Мир

В США обвинили сенатора Грэма в стремлении обострять любой конфликт

Профессор Сакс: Не было конфликта, который бы сенатор Грэм не стремился обострить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не было такого конфликта, который он бы не стремился обострить. На это указал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

При этом, как считает Сакс, Грэм — не единственный политик в США, который придерживался подобной позиции. «Я сомневаюсь, что его смерть повлияет на непоследовательность и разжигание конфликтов Соединенными Штатами», — сказал он.

О кончине сенатора стало известно 12 июля. По предварительным данным, это случилось в результате «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва аорты из-за затвердевания артерий.

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