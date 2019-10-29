Украине напророчили обрушение экономики

Если на Украине начнется приватизация государственных предприятий, это может привести к окончательному разрушению экономической базы в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Оппозиционной платформы — за жизнь».

В партии уверены, что нынешняя украинская власть «не в состоянии обеспечить развитие национальной экономики» и ей не хватает компетентных управленцев. «От имени и по поручению кредиторов власть стремится поскорее пустить с молотка лучшие государственные предприятия, украинскую землю и национальные природные ресурсы», — объявили оппозиционеры и потребовали остановить эту практику.

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В сентябре стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить большие государственные предприятия к приватизации до 1 декабря текущего года. Планируется, что первая сделка должна состояться не позднее 1 апреля 2020-го.

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