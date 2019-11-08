Украина пожаловалась на «экономический геноцид» со стороны Польши

Политика Польши по выдаче разрешений на международные грузоперевозки для Украины является большой несправедливостью. Об этом заявил замминистра экономического развития и торговли Украины Тарас Качка, сообщает «Укринформ».

«Я считаю, что это на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой», — подчеркнул чиновник, указав, что Варшава душит торговлю Украины с Евросоюзом.

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Речь идет о количестве разрешений на международные грузоперевозки. Украина запросила 200 тысяч, но Польша предварительно одобрила только 160 тысяч.

Качка пообещал, что Киев будет говорить об этой проблеме до тех пор, пока она не разрешится. Он отметил, что дело тут не в двухсторонних отношениях, а в том, что экономическим отношениям республики и Евросоюза наносится «сознательный вред».

На заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в конце октября Украине удалось добиться пяти тысяч разрешений дополнительно. Окончательно квоту должны установить на встрече министров инфраструктуры обеих стран, которая предварительно намечена на конец ноября.

В 2018 году Польша предоставила Украине 260 тысяч разрешений. В 2019-м их количество сократилось до 160 тысяч, хотя Киеву нужно хотя бы 230 тысяч. Польские переговорщики объясняют свои позиции интересами польских перевозчиков.

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