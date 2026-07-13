Успенская объяснила походы в лес в одиночестве

Любовь Успенская назвала походы в лес способом борьбы со стрессом

Певица Любовь Успенская заявила, что уходит в лес в одиночестве ради борьбы со стрессом. Ее цитирует Общественная служба новостей.

По словам исполнительницы, она часто посещает сосновый лес рядом со своим домом в Подмосковье и не берет с собой телефон. Артистка пояснила, что ее исцеляют деревья, аромат хвои и пение птиц.

«Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс», — поделилась Успенская.

Ранее продюсер Сергей Дворцов опроверг слухи о романтических отношениях Любови Успенской с ее концертным директором Александром Иваненко. По его словам, директор артистки везде сопровождает ее только как официальный представитель, а нового бойфренда Успенская еще не являла публике.