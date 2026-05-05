Продюсер рассказал о требованиях Успенской к молодым мужчинам

Продюсер Дворцов опроверг слухи о романе Любови Успенской с директором

Продюсер Сергей Дворцов опроверг слухи о романтических отношениях певицы Любовь Успенской с ее концертным директором Александром Иваненко. Слова медиаменеджера приводит «Газета.Ru».

По словам Дворцова, директор артистки сопровождает ее везде только как официальный представитель, а нового бойфренда Успенская еще не являла публике.

«У нее другой типаж. Александр уже достаточно немолодой. Любовь Залмановна очень яркая, сексуальная, шикарная женщина. Она может позволить себе все. Он ее сопровождает на каждом мероприятии как друг и директор», — сообщил продюсер.

По словам Сергея, возлюбленным певицы является какой-нибудь спортсмен, начинающий музыкант или бизнесмен. «У Любови Залмановны есть определенные требования к молодым людям», — добавил он.

Ранее Успенская пожаловалась на вернувшиеся в Москву холода и призналась, что из-за зимней погоды столкнулась с депрессией.