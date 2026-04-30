Успенская пожаловалась на депрессию из-за погоды

Любовь Успенская призналась, что столкнулась с депрессией из-за погоды в Москве

Певица Любовь Успенская пожаловалась на вернувшиеся в Москву холода и призналась, что из-за зимней погоды столкнулась с депрессией. Ее комментарий передает Общественная служба новостей.

«Бог с ним, со снегом, но ведь холодно еще, несмотря на то что это уже конец апреля. Скоро май, а мы в шапках и шубах ходим», — пояснила артистка.

Успенская добавила, что тяжело переносит жару, но теперь по ней скучает. Она уточнила, что зиму можно любить, если она длится не более трех месяцев. «А сейчас у меня почти депрессия из-за затянувшихся холодов», — заключила певица.

