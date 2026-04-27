Волочкова пообещала согреть москвичей на фоне снегопадов

Волочкова пообещала подарить поклонникам тепло и любовь на фоне непогоды

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не заметила изменения погоды в Москве из-за сильной занятости на съемках нового клипа. Ее комментарий передает Общественная служба новостей.

Артистка заявила, что находится в шоке от внезапного снегопада, однако пообещала, что ее новые песни помогут людям пережить сложные погодные условия.

«Придется теперь шубы доставать. Мы так хотели тепла и весны. Но не переживайте, тепло и любовь подарю вам я!» — подчеркнула Волочкова.

В понедельник, 27 апреля, Москву замело снегом. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. Снегопад, по прогнозам метеоролога, не стихнет вплоть до самых майских праздников.