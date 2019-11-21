На Украине отказались от идеи «закрыться стеной» от российских товаров

В существующих региональных условиях Украина не может физически закрыться от российских товаров стеной. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в интервью «РБК-Украина».

По его словам, если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, то киевские власти усилят торговое эмбарго «до определенного уровня». «Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу — торговля все равно будет существовать», — заявил Качка.

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Украинский политик отметил, что ни Россия, ни страны-участницы Евразийского экономического союза не могут до конца обходиться без украинской продукции. Качка добавил, что спрос остается на дефицитные товары, в отношении которых ранее были сняты ограничения.

«Так случилось, например, с колесными парами для вагонов. Россия пыталась ограничить эту позицию через антидемпинговую пошлину. Но Белоруссия и Казахстан сказали, что это, может, и "хорошо" — ограничивать украинцев, но нам нужно, чтобы вагоны ездили», — пояснил политик.

Он заявил, что когда речь идет о государственной безопасности, то говорить о полном эмбарго можно. Однако подчеркнул, что как украинское, так и российское общество не могут «свести непреодолимую торговую стену», поскольку торговля все равно пойдет через третьи страны.

В августе Федеральная таможенная служба опубликовала статистику, свидетельствующую об уменьшении оборота внешней торговли между Россией и Украиной за первое полугодие 2019 года на 2,13 процента. Сокращение произошло за счет снижения украинского экспорта на 10,7 процента, до 2,421 миллиарда долларов. Россия, напротив, нарастила поставки на Украину на 2,64 процента, до 4,526 миллиарда долларов.

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