На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Пока Европа ставит препятствия перед Украиной, указывая ей на высокий уровень коррупции, Россия открывает рынки сбыта и может дать стране транзит. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает РИА Новости.

По мнению политика, Киев может заработать на сложившейся ситуации. «Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения», — пояснил Червоненко, добавив, что «плохая Россия» поступает наоборот.

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По его словам, нынешним властям Украины необходимо обратить внимание на предложения своего восточного соседа, а не развешивать ярлыки.

Ранее в сентябре в Киеве не исключили возобновление закупок газа в России, если сторонам удастся исключить политику из переговоров, а стоимость топлива будет привязана к европейским ценам. Кроме того, сообщалось, что чистая прибыль «Нафтогаза» с января по июнь 2019 года выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло во многом из-за роста транзита российского газа.

В августе Федеральная таможенная служба опубликовала статистику, свидетельствующую об уменьшении оборота внешней торговли между Россией и Украиной за первое полугодие 2019 года на 2,13 процента. Сокращение произошло за счет снижения украинского экспорта на 10,7 процента, до 2,421 миллиарда долларов. Россия, напротив, нарастила поставки на Украину на 2,64 процента, до 4,526 миллиарда долларов.

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