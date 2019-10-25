Депутатов партии Зеленского обвинили в получении зарплат от Коломойского

Депутаты Верховной Рады Украины от президентской фракции «Слуга народа» получают заплаты «в конвертах» без уплаты налогов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в парламенте и офисе главы государства.

По словам журналистов, если информация о том, «что прежние схемы остаются в силе, а "слуги народа" получают черный нал», подтвердится, то это будет означать совершение депутатами парламента преступления. Общая сумма первых выплат, которые были осуществлены в начале октября, составила более 1,5 миллиона долларов США.

«Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату, и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов. С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили — чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги», — заявил неназванный парламентарий.

Депутаты рассказали журналистам, что руководители партии президента Украины Владимира Зеленского получили от 25 до 50 тысяч долларов «на руки», партийное начальство «среднего звена» — по 15 тысяч долларов. «Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам», — рассказал депутат.

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При этом источники в офисе президента раскрыли подробности распределения средств в «ручном режиме из котла». Сообщается, что глава президентской администрации Андрей Богдан лично курирует данный процесс. По данным расследователей, он несколько раз проводил консультации с руководителями партии, чтобы выяснить материальное положение и степень лояльности депутатов, а также причастность того или иного парламентария к группам влияния.

Отмечается, что депутаты, связанные с олигархом Игорем Коломойским, денег не получали. «Их отдельно курирует, а вероятнее всего, финансирует Коломойский через [бывшего главу Одесской и Волынской областей] Игоря Палицу», — рассказал журналистам источник, близкий к руководству партии. При этом он подчеркнул, что средства для выплаты другим парламентариям также предоставил олигарх. «Это психологический прием. Коломойский так банкует, показывает, что управляет процессом, что он доверенный, эксклюзивный бизнесмен при власти», — добавил неназванный источник.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) открыла уголовное дело по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа». В получении взятки подозреваются 11 парламентариев. Скандал на Украине разгорелся после того, как журналистка Соня Кошкина обвинила депутатов в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта.

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