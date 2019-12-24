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Возмущавшийся маленькой зарплатой украинский министр получил меньше своих замов

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Тимофей Милованов
Тимофей Милованов

Министр экономики Украины Тимофей Милованов, который ранее возмущался своей маленькой зарплатой, за ноябрь получил меньше своих заместителей. Об этом сообщают «Українськi Новини».

В ответе министерства на запрос издания говорится, что за ноябрь Милованову выплатили 64 306 гривен (172 223 рубля).

В то же время все его заместители получили большие суммы. В частности, первый заместитель министра Павел Кухта заработал 156 387 гривен (418 834 рубля). Остальные представители Милованова получили суммы от 142 939 гривен (382 818 рублей) до 195 350 гривен (523 185 рублей).

В начале декабря Милованов заявил, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber».

12 декабря на низкую зарплату пожаловался также министр юстиции Денис Малюська. По его словам, когда он начал работать министром, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, когда членам правительства удалось договориться о надбавках. Теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

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