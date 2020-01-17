Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook.

Гончарук связал свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявил, что они были смонтированы и создают представление, будто премьер и его команда не уважают президента Владимира Зеленского. Это выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, уверен Гончарук.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — заявил Гончарук.

Он назвал Зеленского человеком, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие и который имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды.

Гончарук также перечислил результаты работы команды Зеленского за четыре месяца, в том числе подготовку газотранспортной системы к переходу на европейские правила и успешные переговоры с Международным валютным фондом.

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15 и 16 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» появились несколько аудиозаписей, которые, как утверждаются, были сделаны во время совещаний Гончарука с министром финансов, главой нацбанка Украины и другими высокопоставленными чиновниками. На них человек с голосом, который приписывают премьер-министру, утверждал, что у Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове, и ему надо объяснять экономические процессы на примере стоимости салата оливье. Себя Гончарук называл профаном в экономике.

После публикации записей Гончарук заявил, что против него лично и правительства развернуты масштабные атаки в СМИ. Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой провести расследование в связи с возможной прослушкой премьера.

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