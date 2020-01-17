Зеленский получил заявление премьер-министра Украины об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом говорится на странице офиса украинского лидера в Twitter.

В сообщении отмечается, что глава государства рассмотрит это заявление. О результатах в офисе президента Украины пообещали проинформировать отдельно.

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Утром 17 января Гончарук на своей странице в Facebook написал, что уходит в отставку. Ее он связал с публикацией аудиозаписей совещаний в правительстве, где якобы он и его команда проявляют неуважение к украинскому лидеру.

Алексей Гончарук стал главой украинского правительства в августе 2019 года.

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