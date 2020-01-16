Депутаты партии Зеленского обратились в СБУ из-за прослушки премьера

Украинские депутаты от партии «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с обнародованием аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

Парламентарии попросили СБУ провести расследование в связи с возможной прослушкой премьера. В «Слуге народа» отметили, что партия будет добиваться установления законности получения информации, а также сведений о ее «достоверности и целостности».

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По словам представителя правительства в Верховной Раде Елены Шуляк, существует три предположения, как скандальная информация могла быть получена и распространена в сети.

«Во-первых, (...) в рамках уголовного расследования, которого, как мы знаем, нет. Во-вторых, в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно», — заявила она, добавив, что также информация могла быть также получена путем прослушки высокопоставленных чиновников.

Ранее Гончарук объяснил появление аудиозаписи тем, что с самого начала против команды Зеленского работают много людей, которым хочется, чтобы у Украины ничего не получилось. Глава правительства подчеркнул, что команда президента находится на правильном пути, раз против нее развернуты массовые медиа-атаки в СМИ и социальных сетях.

15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» была была опубликована аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана на совещании Гончарука с министром финансов, главой национального банка и другими чиновниками. На ней человек, голос которого приписывают Гончаруку, назвал себя профаном экономики и заявил, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов и туман в голове.

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