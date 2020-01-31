На Украине засекретили дело о прослушке премьера

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию об уголовном производстве по факту прослушивания совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщают «Українські Новини».

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Дело расследуется СБУ по части 3 статьи 359 («Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации») Уголовного кодекса Украины. Остальная информация не может быть разглашена из-за режима секретности, заявили в ведомстве.

При этом в СБУ не ответили, кто был допрошен в рамках уголовного производства и участвовал ли в следственных действиях сам Гончарук.

Глава украинского правительства подал прошение об отставке 17 января после скандала с прослушкой правительственного совещания. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, чей голос похож на голос Гончарука, критикует президента Украины Владимира Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

Глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.

17 января президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания премьер-министра. Зеленский отметил, что в рамках расследования должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили. В тот же день СБУ открыла уголовное производство по факту прослушки.

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