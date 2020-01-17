СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. Как пишут «Українськi Новини», об открытии дела сообщил Генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.

По его словам, дело расследует СБУ, однако процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания премьер-министра Алексея Гончарука. Зеленский отметил, что в рамках расследования должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Гончарук подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания правительства. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

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