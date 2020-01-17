На Украине возникли проблемы с заменой премьер-министра

У партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» возникли проблемы с заменой премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об отставке. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Основных кандидатов не так много, рассказали источники издания во фракции «Слуги народа» в Верховной Раде.

По словам сразу двух собеседников журналистов, Гончарук пока останется на своем посту, его заявление является элементом торга с офисом президента. В самой фракции недовольны сложившейся ситуацией.

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Источники также утверждают, что в настоящий момент развернулись торги вокруг голосования о рынке земли: отдельные группы влияния просят министерские портфели за поддержку законопроекта.

Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке 17 января. При этом, согласно украинским законам, решение об увольнении правительства принимает Верховная Рада. Премьер объяснил свою отставку скандалом с публикацией прослушек совещания кабмина, на котором он якобы критиковал президента. Позже он призвал не спешить с выводами относительно его ухода.

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