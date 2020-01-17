Подавший в отставку премьер Украины попросил «не спешить с выводами»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил воздержаться от выводов по поводу своего заявления об отставке. Об этом он заявил агентству Reuters в ответ на вопрос, действительно ли отставка состоится.

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«Не спешите с выводами», — подчеркнул он. Кроме того, Гончаруку задали вопрос, не является ли его прошение об уходе способом давления на президента Владимира Зеленского и не пытается ли премьер таким образом проверить, насколько велико доверие главы государства. Глава кабмина отказался отвечать на этот вопрос.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Президент уже получил прошение Гончарука об отставке и в выходные проведет консультации, в том числе «зарубежные», по кандидатуре нового главы правительства. Отставку уже поддержали в президентской партии «Слуга народа». Однако окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.

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