Украинские министры высказались о решении премьера об отставке

Несколько членов правительства Украины публично высказались и поддержали премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего в отставку после публикации аудиозаписи с критикой президента Владимира Зеленского. Об этом они написали в Facebook.

В частности, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду.

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«Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что не собирается держаться за должность.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что уважает решение премьера.

По словам политика, в составе правительства он делал все, чтобы Украина менялась к лучшему. «Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая», — заявил Кулеба.

Ранее 17 января Гончарук подал Зеленскому прошение об отставке с поста главы кабинета министров Украины. Премьер пояснил, что написал заявление об уходе, чтобы «убрать любые сомнения об уважении и доверии к президенту» его команды. Это произошло после опубликования аудиозаписей совещания премьера, из-за которых на Украине разразился политический скандал. Окончательное решение об отстранении Гончарука с поста главы правительства должна принять Верховная Рада.

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