Зеленский проведет «зарубежные консультации» по кандидатуре нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьер-министра и членов правительства. Об этом в пятницу, 17 января, передает ТАСС со ссылкой на источник в президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде.

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По его словам, запланированы не менее двух рабочих совещаний, несколько встреч с «ключевыми фигурами» из окружения президента и «зарубежные консультации по телефону».

Ранее 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку из-за публикации прослушек совещаний правительства. На аудиозаписи человек с голосом, который приписывают Гончаруку, критически высказывался о познаниях Зеленского в экономике. Премьер пояснил, что написал заявление об уходе, чтобы «убрать любые сомнения уважении и доверии к президенту» его команды.

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