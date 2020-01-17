Зеленский потребовал найти в срок причастных к прослушке премьера

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский отметил, что в рамках расследования должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

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«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ. [Нужно] выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», — отметил президент.

Он добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

При этом Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. «Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Гончарук подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания правительства. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

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