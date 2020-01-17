Глава фракции Зеленского передумал поддерживать отставку премьера

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия передумал поддерживать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Страна.ua».

Арахамия назвал решение премьера уйти в отставку неуместным, хотя ранее высказался в его поддержку.

«Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на переправе не меняют. Это для государства больно», — пояснил он. Арахамия подчеркнул, что уверен в способности главы кабмина найти компромисс с президентом Владимиром Зеленским.

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Ранее Арахамия назвал заявление главы правительства сильным решением. Он заявил, что фракция поддержит отставку премьера, если этого захочет Зеленский.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Президент уже получил прошение Гончарука и в выходные проведет консультации, в том числе «зарубежные», по кандидатуре нового главы правительства. Окончательное решение об увольнении премьера будет принимать Верховная Рада.

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