Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера

Глава президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об уходе, сообщает UNN.

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«Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность», — написал Арахамия в комментариях на странице Гончарука в Facebook.

Он добавил, что последнее слово будет за президентом Владимиром Зеленским. «Мы ждем его решения. До решения президента без комментариев», — написал Арахамия.

17 января Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке из-за публикации скандальных прослушек совещания правительства. На аудиозаписях человек с голосом, который приписывают премьер-министру, критиковал действующего украинского лидера. Президент проведет консультации по кандидатуре нового главы правительства в ближайшие дни.

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