Главный оппозиционер Украины усомнился в уходе премьер-министра

Лидер политсовета главной оппозиционной партии на Украине «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук усомнился в уходе премьер-министра Алексея Гончарука, который подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Об этом сообщает 112.ua.

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Согласно Конституции, заявление об отставке глава правительства может подать только в Верховную Раду, отметил Медведчук. «В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра», — заявил политик.

По словам Медведчука, правительство Гончарука заслужило отставку, «но ее, к сожалению, не будет».

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшие выходные проведет рабочие совещания и «зарубежные консультации» по телефону по кандидатуре нового премьера.

Гончарук подал в отставку из-за публикации прослушек правительственных совещаний, на которых он, как предполагается, нелестно высказался о познаниях Зеленского в экономике, а себя назвал профаном. Премьер, в свою очередь, заявил, что аудиозаписи были смонтированы.

На выборах в Верховную Раду в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила второе место.

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