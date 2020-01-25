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Зеленский объяснил отказ принять отставку премьер-министра

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Владимир Зеленский и Алексей Гончарук
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука тем, что тот может принести пользу стране. Об этом он рассказал в интервью израильскому «Девятому каналу».

«Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Гончарук еще молодой и сможет принести пользу стране, но нужно еще немного времени, чтобы это показать. «Он не справится — он освободит это кресло», — добавил президент.

Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.

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