Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на отказ главы государства Владимира Зеленского поддержать его отставку. Об этом он написал в Facebook.

По словам главы правительства, у его команды высокий кредит доверия «от президента и людей». «Осознавая возложенную на нас ответственность, [мы] готовы выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — отметил он. Премьер-министр заключил, что впереди украинское правительство ждет тяжелая и упорная работа.

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Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически. Окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.

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