Премьера Украины уличили в фейковой отставке

Журналист Алексей Братущак уличил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в том, что заявление главы правительства об отставке — фейк. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский журналист направил в офис президента официальный запрос по поводу прошения об отставке, якобы поданного Гончаруком. Там ответили, что такого заявления премьер-министра зарегистрировано не было.

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«Заявление об отставке премьера, которое он якобы передал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому — фейк. (...) И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией», — подчеркнул Батрущак, добавив, что у «юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти».

Глава украинского правительства подал прошение об отставке 17 января после скандала с прослушкой правительственного совещания. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, чей голос похож на голос Гончарука, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

Глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.

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