Украинского премьера назвали «идиотом»

Бывший депутат Верховной Рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука «сознательным идиотом» в эфире телеканала «112».

«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине», — заявил он, отметив отсутствие знаний и совести у таких людей.

По его словам, сейчас украинцы живут хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а во главе правительства стоит «сознательный идиот без образования и ответственности». «К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», — заключил депутат.

Ранее Гончарук попал в центр скандала из-за публикации записей совещаний в правительстве Украины, на которых похожий на премьер-министра человек критикует понимание экономики президента Владимира Зеленского и предлагает объяснить ему ее на примере салата оливье. Гончарук подал заявление об отставке 17 января, но глава государства решил «дать ему шанс». Зеленский заявил, что премьер-министр еще сможет принести пользу стране. Однако согласно законодательству Украины решение об отставке правительства принимает Верховная Рада.

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