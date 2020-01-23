Подавший в отставку премьер Украины заявил о прекрасных отношениях с Зеленским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, подавший в отставку 17 января, заявил, что у него прекрасные отношения с президентом Владимиром Зеленским, и он не собирается уходить из правительства. Об этом в среду, 23 января, сообщает «Украинская правда».

«Команда президента будет работать на эффективность. Правительство будет работать, пока к правительству будет доверие. У нас сейчас есть это доверие, у нас в команде прекрасные отношения», — заявил Гончарук во время мероприятия в Давосе.

Он подчеркнул, что украинский кабинет министров «никуда не уходит». «Мы работаем, это все слухи», — сказал чиновник.

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На замечание ведущего форума, что было еще четче, если бы премьер сказал, что он лично останется, Гончарук ответил: «Могу и так сказать. Я не планирую никуда уходить. У нас прекрасные отношения с президентом и хорошее взаимодействие со всеми ветвями власти».

17 января Гончарук сообщил, что подал Зеленскому заявление о своей отставке из-за публикаций прослушек с совещания правительства. На записях человек с голосом, который приписывают премьер-министру, критически высказывался о понимании президентом экономики. Зеленский отказался поддержать отставку Гончарука и решил «дать ему шанс». Согласно украинскому законодательству, окончательное решение об отставке главы правительства принимает Верховная Рада.

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