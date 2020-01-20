Премьер Украины пожаловался на «негодяев и подонков» в органах власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают «негодяи и подонки». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.

Материалы по теме Новые переменные В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?

«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись», — заявил глава правительства.

Гончарук отметил, что большинство таких госслужащих живут в сильном дискомфорте. По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.

Он добавил, что украинские чиновники ежедневно отмывают миллионы долларов. При этом Гончарук признался, что борьба с коррупцией в органах власти привела к появлению большого числа врагов, желающих «посеять раздор».

Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 года. В пятницу, 17 февраля, он подал в отставку после скандала с прослушкой совещания, на котором критиковал президента Украины Владимира Зеленского. Тем не менее глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru