Опубликовано видео прощания Зеленского с погибшими в авиакатастрофе над Ираном

@Lshot / Telegram

Опубликовано видео прощания президента Украины Владимира Зеленского с 11 погибшими украинскими гражданами в результате авиакатастрофы над Ираном. Трансляцию в YouTube ведет телеканал «Громадське», подборку кадров распространил Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео заметно, как военнослужащие под звуки траурной мелодии выносят из самолета гробы с телами жертв. На взлетной полосе рядом с государственным флагом Украины установлены знамена стран, чьи граждане также погибли во время авиакатастрофы украинского самолета — в частности, Ирана, Канады, Швеции, Великобритании.

Траурное мероприятие проходит в аэропорту Борисполь в Киеве в воскресенье, 19 января. По данным авиакомпании в Facebook, попрощаться с жертвами авиакатастрофы смогут все желающие с 13:00 до 19:00.

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Около 11:00 по местному времени глава государства прибыл в Борисполь, чтобы встретить самолет, доставивший на родину тела погибших. В траурном мероприятии также принимают участие премьер-министр страны Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Руслан Рябошапка, главы СБУ и МВД Иван Баканов и Арсен Аваков, руководство «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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