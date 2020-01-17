Украина обратилась к шести странам из-за авиакатастрофы Boeing 737 в Иране

Офис генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швеции и Ирана с просьбой создать совместную следственную группу для расследования авиакатастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Генпрокуратуре отметили, что Киев настаивает на участии в уголовном расследовании представителей шести стран. При этом в среду, 15 января, украинские власти уже отправляли аналогичные запросы в ряд государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.

16 января стало известно, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского «Боинга» под Тегераном. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что канадская сторона, а также Украина, Афганистан, Великобритания и Швеция надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования всех обстоятельств крушения пассажирского лайнера близ Тегерана.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.

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