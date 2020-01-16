Канада подключилась к расследованию катастрофы украинского «Боинга» под Тегераном. Об этом сообщает «Голос Америки».

Канадцы примут участие в расшифровке и анализе черных ящиков сбитого Ираном самолета. Эксперты уже посетили место крушения украинского «Боинга» в Иране. Кроме того, они изучат обломки самолета. При этом Тегеран на данный момент не согласовал доступ к черным ящикам. Отмечается, что в составе делегации два специалиста Совета по транспортной безопасности.

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Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что при крушении украинского самолета Boeing 737-800 в Иране погибли 57 канадских граждан. Шампань также объявил о создании международной рабочей группы для противостояния иранскому режиму и проведении расследования о причинах авиакатастрофы.

12 января командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами попросил прощения за сбитый под Тегераном украинский самолет.

«Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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