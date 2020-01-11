В Канаде уточнили число погибших при крушении самолета в Иране сограждан

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что при крушении украинского самолета Boeing 737-800 в Иране погибли 57 канадских граждан. Его слова приводит телеканал CBC.

По уточненным министром данным, среди 167 погибших пассажиров 57, а не 63, были гражданами Канады. Шампань также объявил о создании международной рабочей группы для противостояния иранскому режиму и проведения расследования о причинах авиакатастрофы. Какие страны примут участие в расследовании, не сообщается.

Также, по словам политика, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал создать комитет для помощи и оказания поддержки членам семей погибших в катастрофе канадцев.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Как сообщалось ранее, в результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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