Вдова командира украинского Boeing рассказала о нарушенной перед рейсом традиции

Вдова командира украинского Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном, рассказала о том, что экипаж воздушного судна нарушил традиционный запрет на совместную фотографию перед рейсом. Слова Екатерины Гапоненко приводит «Страна.ua».

По ее словам, такой снимок накануне вылета считается плохой приметой, однако летный состав пренебрег ею и сделал общее фото в Иране незадолго до отправления. «Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?! И кто автор этого фото? И с какой целью было сделано это фото?» — возмутилась Гапоненко.

Собеседница издания добавила, что пыталась отговорить мужа от полета в регион, где идут военные действия. Кроме того, основной причиной катастрофы она считает взрыв, так как супруг однажды ей рассказывал, что все пассажиры могут погибнуть только в этом случае — например, в результате обстрела лайнера или срабатывания взрывного устройства на борту.

Ранее 10 января сообщалось, что пассажир украинского Boeing 737 по случайному стечению обстоятельств не попал на борт лайнера и потерял жену, которая полетела без него этим рейсом. Прибыв в тегеранский аэропорт, он обнаружил, что его билет недействителен.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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