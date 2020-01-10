Пассажир разбившегося в Иране самолета случайно не попал на борт и потерял жену

Пассажир украинского Boeing 737, который разбился неподалеку от Тегерана, по случайному стечению обстоятельств не попал на борт лайнера и потерял жену, которая полетела без него этим рейсом. Об этом пишет Ottawacitizen.

Житель канадской Оттавы Мохсен Ахмадипур (Mohsen Ahmadipour) вместе с супругой Рожей Азадиан (Roja Azadian) гостил в Иране у родственников и планировал вернуться домой на самолете с пересадкой в Киеве. Прибыв в тегеранский аэропорт, Ахмадипур обнаружил, что его билет недействителен.

Пассажир приобрел новый билет на следующий рейс до Украины и попрощался с Азадиан, решившей все же вылететь на самолете, который спустя некоторое время после взлета потерпел крушение.

Ранее 10 января организация гражданской авиации Ирана заявила о готовности отправить черные ящики разбившегося под Тегераном украинского самолета в Россию. По словам представителей организации, в случае, если они сами не смогут расшифровать бортовые самописцы, то Иран согласен отправить их в Россию, Украину, Францию и Канаду.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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