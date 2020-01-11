Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани

Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

Источники в правительстве Канады отметили, что работать в военной коалиции, которая стремится уничтожить оставшихся боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Ираке, сложно. Для этого требуется тесное сотрудничество между участниками коалиции. Однако «наиболее влиятельный участник преследует цели, не до конца ясные его партнерам», что только все усложняет, добавили собеседники издания.

Кроме того, в Канаде считают, что американской стороне стоило заранее уведомить Оттаву о планируемой операции.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео, сообщают источники. США считают генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!