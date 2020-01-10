Названа причастная к убийству Сулеймани страна

Сирия могла содействовать Соединенным Штатам в убийстве командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде. О причастности этой страны к гибели военачальника пишет Reuters со ссылкой на источники в Ираке.

Известно, что расследование сосредоточилось на сотрудничестве информаторов в аэропортах Дамаска и Багдада, отслеживавших точное местонахождение Сулеймани, с американскими военными. По словам сотрудника иракской службы безопасности, у следователей есть веские основания полагать, что к утечке важных конфиденциальных сведений о передвижениях Сулеймани могла быть причастна сеть шпионов в багдадском аэропорту.

Среди подозреваемых — два сотрудника службы безопасности в аэропорту столицы Ирака и два сотрудника частной авиакомпании Cham Wings, участвовавшей в перевозке иранского генерала, один из которых работал в сирийском аэропорту, а другой — на борту лайнера. Они действовали в составе более крупной группы.

Главное разведывательное управление Сирии не ответило на просьбу агентства о комментарии. Анонимные собеседники из числа официальных лиц США сообщили, что Вашингтон действительно отслеживал передвижения Сулеймани в течение нескольких дней, но не указали способ получения информации.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео, сообщают источники. США считают генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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