Убитый иранский генерал планировал взорвать одно из американских посольств

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
Американский лидер не уточнил, о каком диппредставительстве идет речь. «Мы поймали настоящего монстра, устранили его. Это должно было произойти очень давно», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что постоянный представитель Ирана при ООН назвал «немыслимым» призыв Трампа к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Исламская Республика считает США виновными в эскалации конфликта.
В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.