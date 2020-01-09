В Иране объяснили отсутствие жертв после удара по американским базам

Иранский генерал Амир-Али Хаджизаде объяснил отсутствие жертв после удара по американским базам в Ираке. Об этом пишет Reuters.

По его словам, Тегеран совершил ракетные атаки не для того, чтобы убить американских солдат. Хаджизаде заявил, что Иран стремился нанести ущерб военной машине Вашингтона.

Генерал добавил, что ракетные удары стали началом серии атак по американским базам во всем регионе. Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани будет изгнание США с территории всего Ближнего Востока.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Ранее сообщалось, что Тегеран намеренно промахнулся, совершив ракетную атаку по американским базам. Отмечалось, что военнослужащих заранее предупредили о будущем обстреле, чтобы они успели укрыться. Кроме того, значительная часть ракет упала в стороне от целей.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Амир-Али Хаджизаде — командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был назначен на должность в 2009 году по указу аятоллы Али Хаменеи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



