Трамп нашел возможность помочь экономике США за счет Украины

Президент США Дональд Трамп «разглядел возможность» помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.
Чиновник подчеркнул, что американский лидер — мастер заключения сделок. Уитакер предположил, что Трамп разглядел возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения.
«Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США», — отметил он.
Помимо этого, постпред США при НАТО уточнил, что «очень важная часть» в этой сделке — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Уитакер заявил, что получает удовольствие от ежедневной работы с ним.
Ранее Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.