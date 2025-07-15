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01:39, 15 июля 2025Экономика

Трамп нашел возможность помочь экономике США за счет Украины

Трамп нашел способ помочь экономике США за счет производства оружия для Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп «разглядел возможность» помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

Чиновник подчеркнул, что американский лидер — мастер заключения сделок. Уитакер предположил, что Трамп разглядел возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения.

«Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США», — отметил он.

Помимо этого, постпред США при НАТО уточнил, что «очень важная часть» в этой сделке — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Уитакер заявил, что получает удовольствие от ежедневной работы с ним.

Ранее Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

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