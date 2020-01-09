В Вашингтоне подтвердили специальные промахи Ирана по американским базам

Иран организовал обстрел американских военных баз в Ираке так, чтобы нанести минимальные потери. Об этом газете The Washington Post рассказали несколько высокопоставленных американских чиновников.

По утверждению собеседников издания, о готовящейся атаке стало известно за несколько часов. Малозначимый удар позволил Тегерану сохранить лицо и дал возможность обеим сторонам отступить от грани войны.

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Ранее аналогичное предположение высказала немецкая газета Welt. Журналист отметил, что обстрел, не повлекший жертв и массовых разрушений, был «больше похож на предложение мира, чем смертельное наступление».

Ранее в сети распространились кадры местности после удара Ирана по американской базе. Также было опубликовано видео запуска ракет Тегераном.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Позднее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что месть была признана состоявшейся, и Тегеран не будет продолжать обстрелы.

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