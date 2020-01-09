Иран заподозрили в сознательном промахе по американской базе

Иранский удар по американским базам в Ираке был сознательно нанесен мимо целей. Об этом сообщает Welt.

По утверждению СМИ, американских военнослужащих заранее предупредили о будущем обстреле, чтобы они успели укрыться. Корме того, значительная часть ракет упала в стороне от целей. «Больше похоже на предложение мира, чем смертельное наступление. При этом Исламская Республика сохранила свое лицо», — пишет издание.

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В результате ракетной атаки базам был нанесен минимальный ущерб, удалось обойтись без жертв. Тегеран, похоже, хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта и не заинтересован в тотальном противостоянии мировой сверхдержаве, утверждает Welt.

Ранее в сети распространились кадры местности после удара Ирана по американской базе: на них заметна яма, образовавшаяся после падения ракет, и множество осколков от них. Также было опубликовано видео запуска ракет Тегераном.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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