Месть за убийство Сулеймани признали состоявшейся

Месть за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в беседе с ТАСС.

Так иранский постпред ответил на вопрос о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа. «Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — признал Тахт-Раванчи.

Дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону. В случае очередных военных действий со стороны США, у Тегерана не будет другого пути, кроме ответа, добавил Тахт-Раванчи.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». Иран сообщил о гибели 80 военных, а в США заявили об отсутствии жертв.

После атаки Ирана Трамп сообщил о введении новых жестких экономических санкций в отношении Тегерана. В то же время он исключил возможность военного ответа на обстрел. В России заявили, что такое решение американского президента позволит избежать применения силы в регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



