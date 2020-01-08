В России оценили заявление Трампа по Ирану

В международном комитете Госдумы прокомментировали прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа по Ирану. Об этом пишет «Интерфакс».

Зампред комитета Алексей Чепа считает, что антииранские санкции США позволят избежать применения силы в регионе. По его словам, Трамп осознал совершенную им ошибку и нашел самый простой выход из сложившейся ситуации.

Депутат также отметил, что столь мягкое заявление Трампа связано с тем, что он не ожидал столь отрицательной реакции на убийство иранского генерала Касема Сулеймани как внутри США, так и в мире. Теперь, уверен Чепа, необходимо «принять все усилия, чтобы остановить эту эскалацию напряженности, которая еще никогда не была настолько острой, и мир не стоял на грани войны».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые, мощные санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел. Он также призвал страны-гаранты ядерной сделки отказаться от нее.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

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