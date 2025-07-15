Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:37, 15 июля 2025Интернет и СМИ

На Украине оценили ультиматум Трампа о 50 днях

Соскин: Украина не выстоит в отведенные Трампом 50 дней
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Украина не продержится 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на заключение мирной сделки. Ультиматум американского лидера оценил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? (…) Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал Соскин.

По его словам, ситуацию не исправит даже передача систем Patriot. Экс-советник Кучмы связал это с тем, что поставка данного вида вооружения может затянуться на несколько месяцев.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

    Застуканным детьми во время секса родителям дали совет

    Учительница призналась в совращении 12 малолетних

    Раскрыта удивительная польза яиц

    Спецпредставителю Трампа показали портреты ликвидированных бойцов ВСУ

    Трамп нашел возможность помочь экономике США за счет Украины

    На Украине оценили ультиматум Трампа о 50 днях

    Глава дипломатии ЕС оценила заявление Трампа по Украине

    Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса и Геббельса

    В США заявили о приоритетах Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости