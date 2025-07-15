На Украине оценили ультиматум Трампа о 50 днях

Соскин: Украина не выстоит в отведенные Трампом 50 дней

Украина не продержится 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал России на заключение мирной сделки. Ультиматум американского лидера оценил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? (…) Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал Соскин.

По его словам, ситуацию не исправит даже передача систем Patriot. Экс-советник Кучмы связал это с тем, что поставка данного вида вооружения может затянуться на несколько месяцев.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.