Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса и Геббельса

Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских солдатах

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с министром пропаганды, соратником Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом.

Ее заявление прозвучало после слов главы Минобороны о готовности «убивать российских солдат».

Кроме того, Кнайсль добавила, что все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления военных из Германии о необходимости иметь вооружения, способные бить вглубь России.

Ранее политик заявила, что главное качество русских — умение прощать. По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только начинает разгадывать.