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02:18, 5 апреля 2025Мир

Бывшая глава МИД Австрии назвала главное качество русских

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль: Главное качество русских — умение прощать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывшая глава МИД Австрии, назвала умение прощать главным качеством русских. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только начинает разгадывать.

«У меня нет вашей замечательной русской души. Я не думаю, что я такой уж неприятный человек. Но у меня определенно не такое большое сердце, как у русских», — отметила Кнайсль.

Ранее Кнайсль заявила, что переехала в российскую деревню, и для нее это «совершенно другой мир». Она рассказала, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни.

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