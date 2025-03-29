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01:25, 29 марта 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что нашла свою Россию в деревне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская деревня — это совершенно другой мир, это маленькая жизнь. Об этом заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче «Русский ковчег» в эфире телеканала «СПАС».

Чиновница отметила, что переехала в деревню по нескольким причинам. По ее словам, деревня — это ее «личный опыт».

«Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — подчеркнула Кнайсль.

Она уточнила, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни.

Ранее экс-глава МИД Австрии посетила национальный парк «Бикин» в Приморье и по пути туда встретила амурского тигра.

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