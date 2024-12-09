Экс-глава МИД Австрии встретила в Приморье редкого амурского тигра

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль встретила в Приморье редкого амурского тигра

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморье и по пути туда встретила амурского тигра. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По ее словам, она увидела редкого хищника на дороге, но не успела сделать фото, он ушел в лес. Бывшая министр отметила, что эта ситуация очень отличается от политики Евросоюза по охоте на волков.

«Медведь, волки, тигры в России не называются "проблемными медведями, проблемными волками". Они — часть жизни», — сказала Кнайсль.

Поездку в «Бикин» организовал центр «Амурский тигр», при поддержке которого в 2015 году был создан нацпарк. Экс-министр встретилась с сотрудниками заповедника, для нее провели экскурсию по социальной и природоохранной инфраструктуре.

Ранее проживающая в России Карин Кнайсль рассказала об особенностях жизни в стране. По словам политика, есть много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают ее нормальной.